Gratis laptops voor scholieren: 'Niet meer op mama's telefoon. Grandioos!'

"We hebben wel een computer thuis, maar die is niet optimaal en heel langzaam. Daarop kunnen de kinderen hun huiswerk niet maken." Daarom is Rebecca van der Kubbe heel blij met de gratis laptop voor haar tweeling Julian en Angel uit groep 3 van de Koningin Wilhelminaschool in Rotterdam-Crooswijk.

Het is een van de drieduizend laptops die in Rotterdam beschikbaar zijn gesteld door de stichting De Verre Bergen, in samenwerking met elektronicabedrijf Coolblue. De laptops worden uitgedeeld aan kinderen van wie de ouders er zelf geen een kunnen aanschaffen. Nu de scholen dicht zijn in verband met de coronacrisis krijgen kinderen digitaal les.

Mamma's telefoon

Ook moeder Angelina Lakerveld komt een computer halen voor haar dochter Cheyenne. "Ik heb zelf geen laptop, dus alles moest op mama's telefoon. Maar dat is best wel irritant als je de hele dag je telefoon kwijt bent. Nu kan ze gewoon lekker d'r werk doen thuis en komt ze niet achter. Grandioos!"

Nurhan Güner vindt het sociale contact dat haar dochters Vesile en Meryem (groep 7 en 8) via de laptop kunnen onderhouden met klasgenoten heel belangrijk. "Ze kunnen elkaar zien en horen en met elkaar huiswerk maken."

Teruggeven of houden?

In totaal mocht directeur Sibel Taslicukur van de Wilhelminaschool 25 laptops uitdelen. "Kinderen die thuis geen laptop hadden kregen wel huiswerkbladen uitgereikt, maar we willen natuurlijk dat alle kinderen online kunnen werken, in het kader van gelijke kansen voor elk kind."

De kinderen hebben de laptops te leen. De directeur weet niet of ze ze na de periode van thuisonderwijs moet teruggeven aan de schenkers. "Schrijf maar op dat Sibel hoopt dat we ze als school mogen houden."

Lees meer