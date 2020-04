Hoera! Rotterdamse juwelier viert 120e verjaardag

Brunott begon in 1900 als een 'magazijn in goud, zilver, diamant, horloges, klokken en pendules'. In de loop der jaren werd de winkel steeds verder uitgebreid. De zaak aan de Binnenweg overleefde zelfs het bombardement op Rotterdam. Geraldus overleed uiteindelijk in 1953.

De juwelier heeft momenteel naast de winkel in Rotterdam ook sinds enkele jaren een filiaal in Capelle aan den IJssel. Maar een fysiek feest is het daar woensdag niet. Beide zaken zijn vanwege het coronavirus sinds twee weken gesloten.