NASSEN MET NINA || AYAM SEMUR

Nassen kan ze, koken niet. Dus ging SOW-reporter Nina langs bij Stephen Loe, eigenaar van het bekende Indonesische restaurant Dewi Sri en diens nieuwe bar op de Witte de Withstraat, Cowabunga. Nina is zelf ook Indo,maar weet niet meer van deze keuken dan dat het goed te nassen is. En daarom leertStephen Nina hoe je Ayam Semur maakt, oftewel gesmoorde kip.

De video is te zien via de Instagram van SOW, het recept staat hieronder.

Ingrediënten:

- 1kg kippendijen in blokjes

- 1 grote witte of gele ui fijnsnijden

- 2 tomaten middelgroot

- 1 el tomatenpuree

- 1 tl witte peper

- 1/2 tl tafelzout

- 1 tl nootmuskaat

- 1 schijf Gula Jawa (palmsuiker)

- 1 kaneelpijpje

- 50 gr roomboter

- 4 st kruidnagel (zonder knopje)

- 1 kip of groentebouillonblokje

- 100 ml ketjap manis

- Topping (naar smaak): rode peper

- Bosuitjes

- Gebakken uitjes

Het recept:

Voorbereiding:

Zorg ervoor dat alle ingrediënten klaarliggen voordat je begint met koken, gesneden en al.



STAP 1:

Marineer de kip met peper, zout, de helft van de nootmuskaat en driekwart van de ketjap manis. Dit kan zelfs 1 dag van tevoren.

STAP 2:

Doe 50 gram roomboter in een kookpan.

Voeg de versnipperde ui en knoflook toe. Zorg ervoor dat de ui mooi glazig wordt. Dit kan op een hoog vuur.

Bij de volgende stap zet je het vuur weer lager.

STAP 3:

Zet het vuur iets lager.

Voeg nu de suiker, kruidnagel en tomatenpuree toe. Roer dit goed door elkaar. Voeg ook de andere helft van de nootmuskaat toe. Roer dit flink door elkaar.

STAP 4:

Zet het vuur maar weer wat harder!

Voeg nu de kip toe. Roer het geheel goed door elkaar. Zie je het vocht uit de kip komen? Dan is het tijd voor stap 5.

STAP 5:

Voeg de tomaat, het kaneelstokje, het bouillonblokje en de rest van de ketjap manis toe. Laat het geheel een uur sudderen, dus zet het vuur weer iets lager.

STAP 6:

Opscheppen! Maakt het recept af met heerlijke toppings.

Voeg er wat rode peper, bosuitjes en gebakken uitjes aan toe.

Jouw gerecht is nu klaar, nassen maar!

P.S. De video is opgenomen voor de 1,5 meter regeling.