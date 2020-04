Politie mag preventief fouilleren in deel Nieuwland-West

Burgemeester Lamers van Schiedam heeft het westen van de wijk Nieuwland aangeduid als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat daar preventief mag worden gefouilleerd. Aanleiding is het aantal aangetroffen wapens in de wijk.

In de afgelopen zes maanden is het aantal straatroven in de Schiedamse veiligheidsrisicogebieden toegenomen. Ook is het wapenbezit gestegen. Maar het aantal gewelddadige geweldsdelicten in deze Schiedamse wijken is wel gedaald.

Naast Nieuwland-West blijven Spaanse Polder, 's-Gravelandsepolder, Centrum, Nieuwland, Oost, een deel van de wijk Groenoord en West ook een veiligheidsrisicogebied in Schiedam.

Burgemeester Lamers volgt daarmee het advies op van de politie om de status van deze wijken ongewijzigd te laten. De status van veiligheidsrisicogebied geldt voor een half jaar.