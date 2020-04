NASSEN MET NINA || CACHUPA

De video is te zien via de Instagram van SOW, het recept staat hieronder.

Ingrediënten:

- 250 gram gedroogde witte maïskorrels

- 250 gram gedroogde oranje maïskorrels

- 250 gram gedroogde Lima bonen

- 250 gram gedroogde erwten



- 2 stuks chorizo (Portugese worst) in kleine blokjes

- 1 kilo gezouten varkensvlees

- 500 gram tonijnmoten in blokjes



- 1 cassave

- 2 groene bananen

- 1 witte ui

- 1 spitkool

- 2 bossen waterkers

Het recept:

Dit recept is voor 6-8 personen. Het gerecht kan op 3 verschillende manieren worden bereid.

Optie één is met vlees en vis, optie twee is vlees of vis en optie drie is vegetarisch.

Dit recept betreft optie 1.



Voorbereiding:

Zorg ervoor dat je het gezouten vlees één avond van tevoren in een pan met water laat weken, dit zorgt ervoor dat het vlees minder zout is.



STAP 1:

Kook de maïs en de bonen ± 45 minuten in een snelkookpan. Het kan ook in een gewone kookpan, kook dan de mais en bonen ± 2 uur.



STAP 2:

Zet een andere grote pan op het vuur met 2,5 liter water.

Voeg een gesnipperd ui, 2 laurierblaadjes, een scheut olijfolie en een snufje kruidnagel toe.

STAP 3:

Breng het geheel aan de kook om vervolgens de bonen en maïs toe te voegen.

Laat het geheel rustig doorkoken tot de bonen en maïs beetgaar zijn.

STAP 4:

Voeg zodra de bonen en maïs beetgaar zijn het varkensvlees toe. Laat het geheel een half uur doorkoken.

STAP 5:

Voeg de chorizo en tonijn toe. Laat het geheel vervolgens 20 minuten doorkoken.

Zorg ervoor dat je goed roert zodat alle ingrediënten mengen.



STAP 6:

In de laatste fase voeg je de cassave (in grote blokjes), bananen (door 3 gesneden) en spitskool (grofgesneden) toe, blijf goed roeren.



STAP 7:

Roer nog een keer goed door, voeg de waterkers toe en eventueel een groentebouillonblokje.

Jouw Cachupa is klaar, nassen maar!



Tip: Als het niet lukt om het gezouten varkensvlees een dag van tevoren te weken dan kun je ook ervoor kiezen om het overtollige zout uit te koken