Rotterdamse Truus beleeft ondanks coronacrisis onvergetelijke 87e verjaardag

Hiep hiep hoera! De Rotterdamse Truus uit Kralingen is woensdag 87 lentes jong geworden. Alleen zit verjaardagsvisite er door de coronacrisis niet in. Feestjes zijn verboden. Daarom hebben de buren haar toegezongen vanaf hun balkons en op straat. "Ik had dit nooit verwacht!"

Alle buren zongen uit volle borst mee. Alles om hun buurvrouw een mooie dag te laten beleven. Want dat kan ze wel gebruiken. "De bejaardensoos is al dicht, de kerk, koersbal", somt buurvrouw Sheila op.

Maar een verjaardag moet gevierd worden, vindt Sheila. Ze heeft daarom alle buren opgetrommeld om Truus toe te zingen. "We proberen het een beetje leuk voor haar te maken!"

Stoepkrijten

Ook de kinderen dragen hun steentje bij. Ze hebben met koeienletters 'gefeliciteerd' op de stoep gekalkt. "Ze is natuurlijk onze oudste bewoner", vertelt het krijtende buurmeisje Daantje. "We kunnen nu even niet bij haar komen. Daarom is dit wel leuk om te doen!"

Truus genoot van alle aandacht. "Het is een mooie dag! Ondanks dat we niet bij elkander kunnen zijn!"