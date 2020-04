Engelse sores begin van het einde voor Jamie's Italian in Rotterdam

"Ik wens alle horeca-ondernemers nog heel veel sterkte." Met oprecht medeleven beëindigt eigenaar Willem Tieleman het gesprek over het faillissement van Jamie's Italian in de Rotterdamse Markthal en Den Haag. Honderd personeelsleden verliezen hun baan.

Een jaar geleden ging het voor het eerst over de toekomst van de beide restaurants, die de naam droegen van de Engelse chef-kok Jamie Oliver.

"Toen was er nog niets aan de hand", zegt Tieleman. "Maar die problemen in het Verenigd Koninkrijk hadden wel gevolgen. Blijkbaar koppelden de klanten die problemen aan onze restaurants. Het aantal klanten nam met vijftig procent af."

Pijn in het hart

De coronacrisis deed de rest. "Met pijn in het hart", begon hij woensdag op Facebook het bericht dat het met beide restaurants is gedaan. Aan de telefoon klinkt hij niet anders. Zijn stem is vol emotie.

Het bericht gaat door onder de Facebook-post



Vijf jaar geleden begon het avontuur in de Markthal. Het succes was zo groot dat in december 2017 een vestiging met het concept Jamie Oliver's Diner aan het Weena werd geopend. In het voorjaar van 2019 ging die zaak dicht omdat het geen succes was.

Het sluiten van de vestiging in de Markthal betekent voor Tieleman het einde van zijn activiteiten in de horeca. "Ik weet niet of er mensen zijn die een doorstart willen maken. Ik in elk geval niet. Een doorstart moet ook zonder de naam van Jamie Oliver."

Dit raakt alle sectoren

De Rotterdamse zakenman heeft nog een expeditiebedrijf met veertig werknemers. "Ook in die branche zie je het minder worden. De crisis raakt bijna alle sectoren."

Een week geleden was Willem Tieleman nog de trotse verkoper van de Euromast. Over wat die deal opleverde wordt niet gesproken. Ruim zeven dagen later is het feestgevoel in elk geval veranderd in droefenis. "Dit faillissement overschaduwt alles."