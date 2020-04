Connect met black culture door kunst

Iedere woensdag staat bij SOW in het teken van kunst en cultuur. SOW-reporter Celine interviewt vandaag Kelly Dos Santos, een 32-jarige Kaapverdiaanse Rotterdammer en self-taught artist. Kelly is sinds jongs af aan bezig met tekenen en schilderen. Vandaag de dag maakt ze semi-abstracte portretten en popart die de reflectie van Black Culture laat zien.

Lees hieronder haar verhaal.

Hoe ben je in aanraking gekomen met kunst en creativiteit?

Ik ben eigenlijk altijd creatief ingesteld geweest. Vanaf kinds af aan vond ik het geweldig om te tekenen en schilderen. Als kind kon je mij echt enorm blij maken met een pakje potloden, stiften en een stapeltje printerpapier. Op de havo leerde ik de basistechnieken van tekenen en schilderen en ik merkte dat het mij vrij gemakkelijk afging. Ook haalde ik met gemak hoge cijfers en genoot ik echt van de tekenlessen. Ik keek er iedere week opnieuw naar uit. Eenmaal in de pubertijd was ik eigenlijk met van alles bezig behalve school. Ik raakte toen ook een beetje de interesse kwijt in het maken kunst, maar de passie is wel altijd gebleven.

Op wat voor manier beleefde je die passie voor kunst in de periode dat je er niet echt iets mee deed?

Vier jaar geleden besloot ik het ineens weer op te pakken. Na zeker tien jaar geen potlood meer te hebben aangeraakt! Toen ik weer begon met schetsen zag ik dat ik het nog wel in me had, maar ik wist dat er veel ruimte was voor verbetering. Ik besloot toen mezelf alles aan te leren door me te verdiepen in de verschillende technieken, stijlen, materialen en anatomie.

In je bio staat dat je een self-taught artist bent, zie je dit als een voordeel of als een nadeel?

Ik zie het zowel als een voordeel als een nadeel. Een voordeel omdat ik het voor mezelf uitdagend hou. Ik heb nog zoveel te leren, elke keer ontdek ik weer iets nieuws.

Als nadeel zou ik kunnen zeggen dat ik bepaalde stijlen misschien wat beter zou kunnen beheersen. Anatomie is bijvoorbeeld iets wat ik soms nog best lastig vind. Daardoor is mijn stijl eigenlijk gaan ontstaan. Ik probeerde “perfectie” te omzeilen. Maar uiteindelijk heb ik mijn “nadeel” omgezet tot iets wat heeft gewerkt in mijn voordeel.

Wat is het verschil (in kwaliteiten) tussen een self-taught artist en iemand van de kunstacademie?

Ik denk niet dat er verschil is. Art is uiteindelijk een afbeelding van jouw visie. Het is een onderdeel van jou. There is no right or wrong when it comes to art, in mijn ogen.

Hoe zou jij je stijl omschrijven?

Ik maak semi-abstracte portretten op canvas en ik werk voornamelijk met acrylverf. Ik vind experimenteren met aquarellen steeds interessanter worden. Ik begon met het maken van realisme en vond het prachtig, maar ik wilde heel graag een eigen stijl creëren. Iets waardoor je mijn werk zou herkennen. Zo is eigenlijk mijn stijl heel natuurlijk gaan ontstaan.

Waar ben je het meeste trots op?

Het moment dat ik mijn allereerste doek verkocht.

Waar schaam je je het meest voor?

In mijn werk schaam ik mij voor niets.

Heb je een speciaal ritueel voordat je begint aan een kunstwerk?

Yes! Vaak mediteer ik voordat ik begin met schilderen. Dit helpt om een beetje uit mijn hoofd te komen. Vooral na een werkdag even een reset en dan full focus op mijn eigen werk. Maar het allerbelangrijkste natuurlijk is muziek. Zonder muziek functioneer ik niet.

Wat voor muziek luister je dan graag?

Voornamelijk 90’s R&B, 70’s funk classics en African beats.

Heb je een lievelingskunstwerk?

Ja, dat is mijn Muhammad Ali doek. Dit is een portret van hem nadat hij zijn tegenstander Sonny Liston had verslagen. Dat is een foto wat zo erg tot mij sprak, de emotie in zijn gezicht trok mij enorm aan. Ik heb namelijk een best moeilijke periode achter de rug en heb mijzelf daar doorheen geslagen. Toen ik eenmaal voor mezelf bepaalde doelen had bereikt voelde ik mij zoals Ali zich voelde op dat moment, een winnaar! Dit doek is voor mij van sentimentele waarde en is daarom ook voorlopig niet te koop.

Wie of wat inspireert jou tijdens het maken van kunst?

Ik kan uit zoveel dingen of momenten inspiratie halen. Uit het zien van een film of het horen van muziek. Het kan ook soms een beetje afhangen van mijn mood.

Welke rol speelt jouw cultuur in jouw werk?

Mijn cultuur speelt een grote rol in mijn werk! Als je mijn werk bekijkt is dat denk ik wel direct te zien. Black Culture is voor mij belangrijk en dat zal altijd terug te zien zijn in mijn werk.

Waarom is Black Culture belangrijk voor jou?

Ik vind dat wij moeten weten wie wij zijn, waar wij vandaan komen en de invloed die wij hebben op de wereld. Deze informatie krijgen wij niet op school. Die krijg je of vanuit huis mee of je doet je eigen research. Ik merk bijvoorbeeld dat ik kunst miste waarin ik mezelf herkende. Dat is niet wat ik zag als ik met school musea ging bezoeken. Ik miste dat en besloot mede daarom kunst te maken waar ik een connectie mee had. Ik hoop dat ook voor anderen te kunnen realiseren. Dat is een van de redenen waarom ik portretten begon te maken van mensen die in de Black Culture wat hebben betekend. Zoals bijvoorbeeld Muhammad Ali, Cesaria Evora of Malcolm X.

Welke rol speelt Rotterdam in jouw werk als kunstenaar?

Rotterdam speelt een grote rol in mijn werk. Ik ben een trotse Rotterdamse en hou van mijn stad. Ik hou van de diversiteit en de samensmelting van de culturen. In deze stad is mijn liefde voor kunst ontstaan. Rotterdam is kunst.

Wat is je favoriete plek in Rotterdam?

Delfshaven, ik ben hier geboren en getogen. Ik hou van Rotterdam in haar geheel, maar het gevoel van Delfshaven hits different. Het voelt echt als thuis!

Waar ben je op dit moment mee bezig?

Mijn planning is om dit jaar een eigen kunstexpositie op te zetten. Daar ben ik de afgelopen weken behoorlijk mee bezig geweest. Helaas staat de wereld nu een beetje stil door COVID-19, waardoor het nu allemaal heel erg onzeker is. Maar ondertussen blijf ik schilderen!

Wat wil je in de toekomst nog bereiken?

Ik hoop in de toekomst nog veel te blijven genieten van het maken van kunst.

Tot slot: Waar kunnen mensen jouw werk zien?

Mijn werk is online te zien op zowel mijn Instagram als mijn Facebookpagina. En hopelijk live in het najaar tijdens mijn kunstexpositie!

- Instagram van Kelly

- Facebook van Kelly