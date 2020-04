Doorgaan Roze Zaterdag Rotterdam 2021 onduidelijk

Het is onzeker of Rotterdam komend jaar de Roze Zaterdag kan organiseren. Omdat de editie van 2020 in Leeuwarden vanwege het coronavirus is afgelast, wordt deze met een jaar uitgesteld. De organisatie beraadt zich nu op wat dit betekent voor Rotterdam.

"We begrijpen het besluit", zegt Bey Chil, directeur Rotterdam Pride, over de afgelasting in Leeuwarden. "Er worden verschillende scenario's besproken. Het is niet automatisch zo dat de editie in Rotterdam, die in 2021 gepland stond, naar 2022 gaat."

Roze Zaterdag, altijd op de eerste zaterdag van juli, is de Nederlandse tegenhanger van de Gay Pride. Het evenement wordt jaarlijks in een andere stad gehouden. De dag heeft als doel om de diversiteit van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en trans- en intersekse personen (LHBTI’ers) te tonen en zo het respect en begrip te vergroten.

