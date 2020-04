Hier worden we blij van: Gymmende Rutte en geboortegolf in Blijdorp

De geboortegolf in Blijdorp gaat door! Ook de kuifhertjes in de Chinese tuin hebben er een kleintje bij. Deze foto is vlak na de geboorte genomen. Het is een vrouwtje en ze heet Stella. Ze is vernoemd naar de dochter van één van de verzorgers. Het jong is zeer welkom, want kuifherten worden in het wild bedreigd, door onder andere ontbossing. Blijdorp coördineert het internationale fokprogramma van deze soort. #kuifhert je #kuifhert #natuur behoud #natuur #rotterdam zoo #rotterdam #blijdorp zoo #dierentuinrotterdam