Amateurvoetbal begint volgend seizoen opnieuw: ASWH blij, SV Poortugaal baalt

De KNVB heeft besloten om per direct een einde te maken aan het amateurvoetbal. Alle clubs beginnen weer in dezelfde competitie als aan het begin van dit huidige seizoen. Goed nieuws voor ASWH, dat afstevende op degradatie uit de tweede divisie.

Rogier Veenstra, trainer van ASWH, is er blij mee. ''Het is het enige positieve nieuws dat er de afgelopen weken gecommuniceerd is. het is ook niet niks, dus daar zijn we zeker wel blij mee. Aan de andere kant kwam een beetje onverwachts. Je hebt meer verliezers dan winnaars.''

Veenstra beaamt dat het voor veel clubs een vervelende situatie is. ''Ik kan me best voorstellen dat je als Oss'20 bijna twintig punten voorstaat in de zondag derde divisie, dan is het haast ongelooflijk dat je niet mag promoveren. En als ze hadden gezegd dat ASWH zou degraderen, dan was daar ook wel iets voor te zeggen. Het is een moeilijke beslissing en te omslachtig om dat per niveau te bekijken.''

'Geen kampioen, wel promoveren'

Natuurlijk zijn er ook amateurclubs die juist op promoveren stonden. Zo stond SV Poortugaal liefst twaalf punten voor in de eerste klasse en waande zich al met één been in de hoofdklasse. ''Je neemt het ter kennisgeving aan en probeert er even een nachtje over te slapen'', zegt Poortugaal-trainer Peter Klomp.

Klomp werkt zelf bij de politie en maakt het leed van de coronacrisis van dichtbij mee. ''Laat ik dus voorop stellen dat ik het besluit om te stoppen met de competitie volledig begrijp. Maar dat er niemand promoveert voelt niet eerlijk. Er zijn altijd winnaars en verliezers, maar ik hoop dat de KNVB de pijn voor die clubs zo veel mogelijk kan compenseren verzachten.''

De trainer van de koploper in de eerste klasse heeft een persoonlijke visie over wat er moet gebeuren. ''Geen kampioenen aanwijzen, maar de clubs die op promotie of degradatie staan ook laten promoveren en degraderen. Nogmaals, dit is een klein probleem is onze voetbalwereld. Het belangrijkste is natuurlijk dat het coronavirus de wereld uitgaat'', benadrukt hij.

Of het bestuur van Poortugaal er ook zo over denkt is nog niet bekend. Voorzitter Jaap Smaling laat weten dat het bestuur woensdagavond in overleg gaat om te kijken of ze nog bij de KNVB gaan aankloppen.

Reactie KNVB

De KNVB zegt in een reactie dat de amateurclubs die zich tekort gedaan voelen zich altijd bij de KNVB kunnen melden en dat ze het per individu zullen bekijken. Wel vraagt de voetbalbond aan de clubs om, gezien de huidige crisis alles te relativeren. Voor de KNVB was de oplossing om het seizoen ongeldig te verklaren de meest eerlijke oplossing.