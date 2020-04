UEFA wil dat de voetbalcompetities worden afgemaakt

De Europese voetbalbond UEFA wil dat er in de zomer wordt doorgevoetbald om zo de nationale en Europese competities af te maken. Dat is de uitkomst na een telefonische vergadering met de voetbalbonden. Eis is wel dat de competities voor 3 augustus moeten zijn afgerond. De datum van 30 juni, die oorspronkelijk er voor stond, is opgeschoven.

De KNVB zal de komende periode met alle belanghebbende organisaties (clubs, rechtenhouders etc) in gesprek gaan om een plan op te stellen. De bond geeft in een reactie aan dat de peildatum alleen in praktijk kan worden gebracht als de nationale gezondheid niet in het geding komt. ''Gemakkelijk wordt de hervatting niet. Er moet worden uitgezocht waar professionele voetballers hun training veilig en onder bepaalde voorwaarden kunnen opstarten'', aldus een reactie vanuit Zeist.

Het is nog niet bekend wat er gaat gebeuren met spelers van wie hun contract op 30 juni afloopt. De UEFA geeft aan daar later op terug te komen. Verder heeft de UEFA besloten dat er in juni geen interlands worden gespeeld.