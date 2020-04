Nibud: Geldzorgen in coronatijd? Zoek op tijd hulp!

Karin Radstaak (Nibud) adviseert over geld in coronatijd: 'Zoek hulp en neem snel contact op!'

Vooral zzp'ers hebben het zwaar. Ze komen in aanmerking voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). "Dat is een regeling waarbij je aan de gemeente kunt vragen om op een bestaansminimum de komende maanden door te komen", legt Radstaak uit. Ze raadt aan om daarom snel contact met de gemeente op te nemen.

Er is een bijzondere bijstandsregeling voor zzp'ers, maar die heeft andere regels dan de huidige regeling van de Tozo. "De uitbetaling schijnt sneller te gaan dan normaal, omdat het besef er is dat mensen snel uitbetaald moeten worden om niet in financiële problemen te komen", merkt Radstaak.

'Neem contact op'

"Bij elke grote gebeurtenis in je leven - leuk of minder leuk - moet je goed op een rijtje zetten wat erin komt of eruit gaat", benadrukt Radstaak. "Momenteel zal het vaker zo zijn dat je dingen moet gaan schrappen. Als je echt in de problemen dreigt te komen, dan is het raadzaam om contact op te nemen met de mensen die je moet betalen. Leg je situatie uit en vraag wat de mogelijkheden zijn."

Verder adviseert Radstaak je belastingaangifte altijd te doen en te kijken voor welke toeslagen je in aanmerking komt. "Gemeenten kunnen regelingen hebben die nu minder streng of zijn aangepast vanwege de situatie."

'Zoek hulp!'

Ook geeft Radstaak raad over geldstress: "Probeer het te verminderen. Deel het met andere mensen. Onder normale omstandigheden schamen mensen zich en blijven ze bezig met gaten vullen totdat de problemen echt groot zijn. Dan is het veel ingewikkelder om alles opgelost te krijgen."

Ga snel hulp zoeken als je er financieel niet uitkomt, roept Radstaak op. "Ook als je moeite hebt om overzicht te krijgen. Er zijn vakbonden en vrijwilligers die je daarbij kunnen helpen", is haar advies.

Lees meer