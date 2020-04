Vreemdelingen weer vrij door coronavirus

De mensen die op vrije voeten zijn gesteld kwamen de Europese Unie binnen in een ander land dan Nederland. In ons land zijn ze vervolgens vastgezet in afwachting van het terugsturen naar het EU-land waar ze als eerste waren aangekomen. Waar ze nu zijn is niet bekend.

De afgelopen maanden is het aantal mensen dat in bewaring zat in de centra Rotterdam, Schiphol en Zeist teruglopen van 460 (31 januari) naar 320 (30 maart). Onder hen zijn de 70 die zijn vrijgelaten uit het Detentiecentrum Rotterdam.

Justitie zegt dat wel goed wordt gekeken naar wie er wordt vrijgelaten. Gevaarlijke criminelen of overlastgevenden maken nog altijd minder kans om in de nieuwe situatie eerder te mogen vertrekken.