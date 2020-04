Rotterdamse verdachte in moordzaak Derk Wiersum nog langer vast

De vluchtauto in de zaak van de vermoorde advocaat Derk Wiersum (Bron: Politie)

De Rotterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar de moord op Derk Wiersum, moet nog minstens drie maanden vastzitten. Verder meldt Justitie nu dat er DNA-sporen van de 31-jarige man zijn aangetroffen in twee auto's die zijn ingezet bij de moord op de advocaat.