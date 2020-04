Rotterdammer in Milaan: Met corona over straat kan vijf jaar cel betekenen

Rotterdammer Erik in Milaan over lockdown: 'Men is klaar met corona'

Erik uit Rotterdam zit al drie weken in lockdown in de Italiaanse stad Milaan. De situatie lijkt volgens hem aan de betere hand, "maar het wordt voorlopig nog wel uitzitten."

Momenteel mag Erik alleen naar buiten voor boodschappen. Verder moet hij binnen blijven. De coronamaatregelen zijn nog strenger geworden, merkt Erik. "Ik heb gelezen dat, als je buiten loopt, de boete naar drieduizend euro gegaan is. Als je positief bent getest op corona en dan toch buiten loopt, riskeer je een gevangenisstraf van een tot vijf jaar."

Die strenge maatregelen lijken wel effect te hebben, merkt Erik. "Twee weken geleden werd de piek van het aantal geïnfecteerden verwacht. Dat lijkt nu af te nemen."

Ook las Erik dat er in Milaan een ziekenhuis is bijgebouwd. "Dat gebouw, Fiera Milano, is vergelijkbaar met een Ahoy of WTC. Op die plek zijn normaal gesproken modeshows, maar die is nu omgebouwd tot een ziekenhuis. Voor mij is dat het signaal dat er in elk geval nog bedden nodig zijn", zegt Erik.

De Italiaanse autoriteiten bekijken per maand of de maatregelen kunnen worden afgeschaald. Er is volgens Erik tot 31 juli een soort noodtoestand. "De maatregelen zijn nog altijd hetzelfde", zegt Erik. "Ook hier geldt de anderhalve meter afstand en inmiddels loopt iedereen met handschoenen en maskers. De mensen zijn hier nog wel voorzichtig, maar ik heb het idee dat men er wel klaar mee is."

Lees meer