Geen grap! Voor het eerst in jaren geen 1 aprilfeest in Brielle

Voor het eerst in jaren geen 1 aprilfeest in Brielle

Op 1 april is er normaal gesproken veel spektakel te zien in Brielle tijdens de jaarlijkse opvoering van de slag om Brielle in 1572, waarbij de Watergeuzen de Spanjaarden versloegen. Maar door het coronavirus is er dit jaar geen 1 aprilfeest en dus blijven de straten zo goed als leeg.

En dat het feest niet doorgaat komt eigenlijk nooit voor. "Het is de eerste keer zover ik me kan herinneren, op de oorlog na dan", zegt voorzitter Wim van Noord.

"Het is een drama. Niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor de horeca. Want die draaien het hele jaar op de omzet van 1 april", zegt Van Noord. "Iedereen vindt het vreselijk en is verdrietig, maar iedereen vindt het wel begrijpelijk dat dit besluit is genomen."

'Ik had een kanon af moeten schieten'

"Ik had me nu op moeten maken voor de intocht", zegt Paul Deur beteuterd. Hij is bestuurslid van de 1 aprilvereniging en had voorop in de strijd moeten gaan. "Normaal schiet ik een kanon af en maak ik alles klaar voor de scènes in de middag. Ook ben je hier als bestuurslid al langere tijd mee bezig. Ik vind het jammer, maar er gebeuren dingen die veel schrijnender zijn", relativeert hij.

"Normaal hadden we bij het monument de slotscène, waarbij de Spaanse commandant wordt opgehangen. Maar die heeft dit jaar geluk door het coronavirus", zegt Deur met een knipoog. Maar al glimlachend weet Deur ook dat dat geluk maar tijdelijk is. "Volgend jaar dan hangen we hem gewoon weer op."

Toch heeft Deur een andere tijdsbesteding gevonden voor 1 april. "Ik heb straks nog wat werk te doen en vanmiddag ga ik met een groep bij een gasthuis voor ouderen wat Brielse liederen zingen om die mensen ook wat te gunnen."

Klederdracht weer terug in de kast

De dames van kledingatelier De Geuzennaald hebben alle klederdracht weer teruggehangen in de kast. "Ja vervelend, de oudere dames vragen zich af wat ze nu met hun tijd moeten doen", zegt Cocky Velthuizen, die al vele jaren actief is bij de viering van 1 april in Brielle.

"Het is een jaar waar we heel blij mee waren, want we bestaan dit jaar 25 jaar. Nu gaan we stoffen verzamelen en dan beginnen we in september weer. Het is jammer, maar we houden alles tegoed", zegt Velthuizen.

Applaus

Toch loopt een deel van de leden van de 1 aprilvereniging vandaag wel in de traditionele klederdracht uit de 16e eeuw. "Je moet als vereniging wel je gezicht laten zien, vind ik", zegt Wim van Noord.

Daar komt ook bij dat er om 12:00 uur 's middags op De Markt een applaus klonk voor alle mensen die Nederland draaiende houden en voor de mensen die door de crisis getroffen zijn.

