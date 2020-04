Rijnmond Helpt: niet koken en bedienen maar vouwen en stapelen

Restaurants in de regio hebben het tegenwoordig zwaar te verduren. Zo ook De Wensboom van Rob Geus in Barendrecht. Toch dragen zijn werknemers die een beperking hebben hun steentje bij: ze vouwen dozen voor apotheken.

De mensen die bij De Wensboom werken, hebben een beperking. Volgens Geus is het juist voor hen belangrijk dat ze structuur hebben. En die is door de crisis nu weg. "Er is niets vervelenders dan iemand met een beperking uit het veld te halen. Als je een autist uit zijn vertrouwde omgeving haalt, dan kan dat tot problemen leiden. En daar maak ik me zorgen over."

Blindelings vouwen

Om toch een vorm van structuur voor zijn werknemers te bieden heeft Geus bedacht dat ze medicijndozen voor apotheken kunnen vouwen. Levy en Claudia zijn driftig dozen aan het vouwen in De Wensboom. Ze kunnen het zelfs zo goed dat ze het blindelings kunnen.

Levy rekent uit dat hij drie- tot vijfhonderd dozen per dag vouwt. "Ik vind het jammer dat alles verandert door deze crisis. Maar ik blijf helpen waar ik kan." Normaliter doet Claudia bediening en werkt ze met andere collega's samen. Nu zit ze in haar eentje dozen te vouwen. "Het is niet leuk, maar we doen het om de apotheken te helpen."