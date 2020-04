FC Rijnmond in quarantaine over besluit UEFA: 'Alles draait om geld'

In de allereerste FC Rijnmond in quarantine ging het woensdagmiddag over het nieuws dat de UEFA wil dat alle voetbalcompetities in Europa deze zomer worden uitgespeeld. De Europese voetbalbond heeft wel als eis dat op 3 augustus de competitie is afgerond.

Via een online videoverbinding deden chef sport Ruud van Os en de Feyenoord-watchers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop mee aan het gesprek dat onder leiding stond van Jan Jaap Pruysen.

''Ze gaan er dan vanuit dat we in juni weer normaal kunnen doen en ik vraag me af of dat wel kan", zegt Ruud. "Ik vind dat echt voorbarig. Ik begrijp dat die wens er is, maar of het realistisch is dat weet ik niet. En denk je dat men in Noord-Italië denkt aan het afmaken van het voetbalseizoen? Net als altijd draait het weer om geld'', zegt Van Os.

Sinclair Bischop had er wel mee kunnen leven als er een streep door dit seizoen komt en het volgend seizoen opnieuw kan beginnen. ''Natuurlijk leefde je helemaal toe naar de bekerfinale en de ontknoping van de competitie, waar Feyenoord misschien nog wel hoge ogen ging gooien, maar dat gevoel is bij mij in ieder geval helemaal weg'', aldus Bischop.

Dennis van Eersel is het daar niet helemaal met eens. ''Uiteindelijk vind ik wel dat deze crisis ooit voorbij gaat en dan is het wel zaak dat je het normale leven dus ook voetbal weer oppakt. Ik denk zelf voor de mentale gezondheid van veel mensen dat het ook belangrijk is al is voetbal een bijzaak om weer perspectief te hebben en ergens naar toe te kunnen leven.''

Berghuis

De heren bespreken naast het besluit van de UEFA ook wat het gaat betekenen voor de voetbalclubs uit onze regio. "Ik verwacht ook niet al te veel transfers deze zomer. Neem bijvoorbeeld Steven Berghuis, die zou toch minder snel geneigd zijn een avontuur in het buitenland aan te gaan, want dan kan het financieel misschien wel aantrekkelijk zijn, maar door de coronacrisis zullen spelers toch ook liever thuis blijven'', meent Bischop.



Van Eersel denkt dat het nu tijd is voor bezinning. ''Iedereen zit nu thuis en we hebben wereldwijd een moment van bezinning. Je kan je wenkbrauwen wel fronsen met welke bedragen er in de voetbalwereld omgaan met salarissen, transfers etc. Het is nu voor de wereld zichtbaar dat de mensen die echt belangrijk zijn de mensen in de zorg zijn. Dit zou ik wel een mooi moment vinden om die salarishuishouding wat rechter te trekken en onder de loep te nemen.''

Klap volgend seizoen

Van Os is het daar mee eens. ''Er is toch niemand in de Tweede Kamer die het nu nog zal hebben over bezuinigen in de zorg? En terecht dat salaris gaat omhoog'', aldus Van Os.

Sinclair Bischop vult hem aan en hoopt dat de voetbalwereld tot inzicht komt dat clubs hun financiële huishouding anders moeten gaan inrichten. De klap zal waarschijnlijk pas volgens seizoen komen. Sponsors zullen bijvoorbeeld wel twee keer nadenken om een club te sponsoren. En kunnen clubs het nog wel moreel kunnen maken om astronomische bedragen voor een speler neer te leggen, terwijl veel supporters misschien wel door de coronacrisis hun baan kwijt zijn.''

Bekijk boven dit bericht het skypegesprek van de sportredactie van Rijnmond over de vraag hoe realistisch het is om voor 3 augustus de competities af te ronden.