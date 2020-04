Coronamazzeltje voor ouders: hun kinderen moeten thuis koken van school

Normaal is het in het kooklokaal van het Wolfert Lansing in Bergschenhoek een kakofonie van pannen, potten en leerlingen. Nu heerst er stilte en leegte. Praktijkdocent Marc de Wit bekijkt een filmpje van één van zijn leerlingen met een kookopdracht en glundert: "Duimpje gaat omhoog. Dat is dus lekker, apetrots!"

Het Wolfert Lansing is een middelbare school voor vmbo, mavo en havo. Hoe langer de scholen dichtblijven vanwege het coronavirus, hoe moeilijker het wordt om de leerlingen gemotiveerd te houden. Voor de praktische vakken als koken, drama, techniek en fotografie geldt ook nog eens dat het lastiger is dan voor de theoretische vakken om over te schakelen op online onderwijs op afstand. De uitleg is ingewikkelder en thuis hebben de leerlingen niet alle materialen, attributen en benodigdheden. Toch proberen ze daar op het Wolfert Lansing creatief mee om te gaan.

"Dit is zoals we het nu doen: kinderen krijgen een thuisopdracht, maken daar een filmpje van en dan kan ik vanachter mijn computer dat beoordelen", vertelt de docent Koken. Als praktijkdocent was de overstap naar digitaal voor hem even slikken, maar hij krijgt er steeds meer lol in. "Je ziet dat de moeder haar dochter filmt bij het bereiden van een flammkuchen en dat is een leuke manier om kinderen aan het koken te krijgen in deze toestand."

Verderop in de gang zit het dramalokaal. Normaal moet dramadocent Megan Rockx haar stem verheffen om boven de dansende, zingende en spelende leerlingen uit te komen. Nu is ook hier leegte en stilte. "Nu probeer ik het digitaal op te pakken. Leerlingen te mailen, via chats te bereiken en digitaal opdrachten te geven om hun fantasie te blijven prikkelen."

Online spijbelen

Extra aandacht heeft het Wolfert Lansing voor de leerlingen die 'online spijbelen'. Van de driehonderd leerlingen blijkt dat iets meer dan vijf procent online niet aanwezig is bij lessen. "We proberen te achterhalen wat het probleem is. Het kan gaan om een zorgelijke thuissituatie, of er is geen computer thuis of een leerling heeft een stok achter de deur nodig", vertelt Fiona van Bommel. Zij is teamleider van de onderbouw.

Op huisbezoek gaan is in coronatijden geen optie. De docenten proberen dan ook voortdurend online in contact te komen. "Dat is lastig, maar opgeven doen we niet."

Nadeel heeft zijn voordeel

De docenten van het Wolfert Lansing zijn niet voor één gat te vangen en zien zelfs nieuwe mogelijkheden. Zo geeft de dramadocent allerlei soorten opdrachten van teksten schrijven, dialogen inspreken tot scenes filmen. "Ik krijg heel veel beeldmateriaal toegestuurd en wie weet kan ik er een digitale Wolfert corona-musical van maken", zegt ze met een kwinkslag.

Ieder nadeel heeft ook zo zijn voordeel. Zeker als de tachtig leerlingen van kookdocent Marc de Wit een beetje op dreef raken in de keuken thuis. Want dan kan het thuisfront fijn van mee profiteren van de kookopdrachten. "De gezinsleden zullen zeker blij worden van een lekkere lunch of diner", lacht de docent.

Lees meer