Rijnmond Helpt, dag 8: zusjes maken Paas-pakketten en de Tulpen Challenge

Exact een week onderweg en Rijnmond Helpt draait steeds beter. De 700 leden zijn we ruim gepasseerd op Facebook en woensdag was een zeer vruchtbare dag. Een volledig overzicht zie je op de Facebookpagina van Rijnmond Helpt. Dit zijn een aantal hoogtepunten.

De zussen Sezen en Ceren meldden zich dinsdag aan het eind van de middag bij Rijnmond Helpt. De Schiedamse dames wilden wat Paas-pakketjes maken voor eenzame ouderen in Schiedam. In een dag kregen zij zoveel respons dat zij mensen oproepen om te reageren. Opa's, oma's, papa's, mama's, buurmannen en -vrouwen...iedereen die een pakketje verdiend mag zich aanmelden via s.ezen@hotmail.nl. Sezen was vanochtend ook op de radio, in het dagelijkse gesprek tussen Erik Lemmers en Frank Stout. Beluister het hierboven.

Presentator Erik Lemmers had ook nog aandacht voor de Tulpen Challenge. Hij sprak met Bob Wouterse, een van de initiatiefnemers. Voor een euro koop je een bos bloemen - goed voor de noodlijdende telers - en deze bossen worden gratis uitgedeeld onder het zorgpersoneel in de regio Rijnmond. Meer info lees je trouwens op www.tulpenchallenge.nl .

Het zijn zomaar wat mooie initiatieven. En de verwachting is dat er nog veel zal volgen. Helemaal omdat Rijnmond Helpt ook buiten de digitale wereld zichtbaar wordt. In abri's, op vrachtwagens, op reclameborden in de regio...allemaal om nóg meer mensen te laten aansluiten bij Rijnmond Helpt. Allemaal vrijwillig. Zoals ook Derk Birnie uit Poortugaal zich vandaag aanmeldde. Hij is (kinder)arts en kan mensen gratis van advies voorzien. Of Jeanet Antonissen, die heel veel dames- en herenboeken heeft. Lees op de Facebookpagina van Rijnmond Helpt hoe je met hen in contact kan komen of plaats zelf een oproep.