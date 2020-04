Pensioenfondsen zakken onder grens door coronacrisis: 'Cijfers zijn echt zorgelijk'

"Deze cijfers zijn wel echt zorgelijk", zegt Corine Reedijk van het Rotterdamse pensioenadvies - en onderzoeksbureau. Door de dalende beurskoersen is de dekkingsgraad van pensioenfondsen in de eerste helft van maart gezakt tot 85 procent. Dat hoort 90 procent te zijn. "Maar uiteindelijk gaat het om de stand van zaken aan het eind van het jaar"voegt Reedijk toe.

De senior consultant van AON ziet twee scenario's voor zich: "Of er komt herstel na de zomer als het virus onder controle is en de economie trekt weer aan. Dan blijft het beperkt tot minimale kortingen. Of het wordt een diepere crisis en er treedt geen herstel op en dan moeten kortingen worden doorgevoerd."

Hoe groot de economische schade wordt, is volgens AON dus nog niet precies te voorspellen.

Lees meer