Bleiswijker in Rio: 'Handen wassen? Er is niet eens water.'

Bleiswijker Robert Smits helpt al 30 jaar straatkinderen in Brazilië aan een beter leven. De coronacrisis maakt het er niet makkelijker op in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Een succesvolle actie van Smits zijn stichting brengt nu wat verlichting.

Houd anderhalve meter afstand! Het is een schier onmogelijke opgave in de overbevolkte favela’s van Rio. “Ze wonen daar met pakweg acht man in piepkleine huisjes. Het leven is op straat. De winkels zijn nog gewoon open. Juist hier zijn de mensen extra kwetsbaar.”

Robert Smits maakt zich grote zorgen over het lot van de allerarmsten. “Neem de oproep om zoveel mogelijk je handen te wassen. Veel kinderen hébben niet eens stromend water thuis.”

Zijn stichting Remer begeleidt meer dan 200 straatkinderen. “Ik heb het ze gevraagd: hoeveel van jullie hebben handgel? Niemand. Zeep? Een enkeling.”

WC-papier

Smits startte daarom een actie op Facebook : stort geld, dan kunnen wij die kinderen een hygiënepakket bezorgen. Zeep, desinfectiemateriaal, wc-papier. Het werd een succes. “Ik had 2500 euro nodig en het is 7500 geworden. Van het geld dat we overhouden, gaan we voedselpakketten verstrekken.” De afgelopen dagen zijn de pakketten uitgedeeld.

In Brazilië zijn tot nu toe ruim 150 doden gevallen door het coronavirus. Het land wordt geleid door de eigenzinnige president Jair Bolsonaro, die het virus heeft afgedaan als ‘een griepje of verkoudheid’. Robert Smits: “Weet je wat hij laatst zei? De mensen in de favela’s zullen wel immuun zijn voor corona, want die zijn gewend om in rioolwater te zwemmen…”

Bolsonaro is woensdag wat bijgedraaid en spreekt nu van ‘een grote uitdaging’. Maar bij herhaling heeft hij de bevolking opgeroepen het gewone leven te hervatten.

“Hij ging naar een winkelcentrum en nam kinderen op schoot. Zo’n man dus. Hij wil per decreet de kerken en loterijen heropenen. Bij de kerken heb je het dan over duizenden mensen. De loterijen zijn hier heel populair, dan staan er lange rijen voor winkels om loten te kopen. Onverantwoord en zijn eigen minister van gezondheidszorg spreekt hem ook steeds tegen. “

Feyenoord

Ondanks de pogingen van de president is het openbare leven in Brazilië grotendeels stilgelegd. Voetbal is er religie, maar de competitie is voorlopig gestopt, na twee rondes zonder publiek.

Robert Smits richtte in Rio twee teams op: ‘Sparta’ en ‘Feyenoord’. “Samenscholingen van meer dan tien man zijn verboden. We mogen geen wedstrijden meer organiseren, al gaat de jeugd zelf nog wel voetballen.”

Eind vorig jaar vertelde hij op Radio Rijnmond hoe trainingen af en toe moesten worden onderbroken, omdat er vlakbij een drugsoorlog werd uitgevochten. Hoe staat het daar nu mee in coronatijden? “De drugsbazen hebben de taak van de overheid overgenomen. Zij hebben een avondklok ingesteld: na zeven uur mag niemand de straat op. Alsof het virus alleen dan rondwaart...”

Het stilvallen van de economie kan ook de dealers treffen. “Er is minder geld om drugs te kopen. Er waren hier elk weekend grote drugsfeesten, van die funkfestivals waarbij veel spul wordt verkocht. Maar die zijn nu afgelast.”

Kwetsbaar

De coronacrisis heeft ook zijn beperkingen voor Robert Smits zelf. “Ik ben boven de 60 en daarom mag ik Rio de Janeiro niet in. Ik behoor tot de kwetsbare groepen en kan dus de kinderen in de favela’s even niet meer zelf bezoeken.”

Smits woont al geruime tijd buiten Rio in een sítio shalom, een woonboerderij met kindertehuizen. Van daaruit coördineert hij de actie met de hygiëne- en voedselpakketten en volgt hij het wereldnieuws.

”Zijn er eigenlijk al coronagevallen in Bleiswijk?“, wil hij weten. En, natuurlijk, hij begint over zijn grote liefde Feyenoord. “Jammer dat de bekerfinale niet doorging. Ik ben bang dat de hele competitie wordt gecanceld.”

