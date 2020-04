Twee personen aangehouden na schietpartij in de Asserstraat in Rotterdam | Foto: Media TV

Na een schietpartij in Rotterdam-Schiebroek zijn woensdagavond twee personen aangehouden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De politie kreeg een melding dat er in de lucht geschoten zou zijn. Bij aankomst op de Asserweg werd inderdaad een huls aangetroffen. Twee personen werden even verderop in de Loderstraat aangehouden. Hun rol en betrokkenheid wordt onderzocht.