Bijna allemaal werk aan het corona-front: steeds weer afwachten tot gezinsleden veilig thuiskomen

Stel je voor dat drie van je vijf kinderen in de zorg werken, waarvan één zelfs op de corona-afdeling in het Fransiscus Gasthuis. En dat ook je man een vitaal beroep heeft, namelijk politieagent. Voor Marjon van der Velden is het iedere dag opnieuw afwachten tot haar familieleden weer veilig thuiskomen.

Op de Facebook-pagina van de politie deelt Marjon van der Velden het verhaal van haar dochter Fleur die op de corona-afdeling van een ziekenhuis werkt. "Ze vertelde dat ze die nacht drie kwartier de hand van een oude man had vastgehouden. Hij was in de tachtig en de dag ervoor binnengebracht met corona."

De gezondheid van de man ging daarna hard achteruit. "Dag Fleur", had hij nog gezegd. Toen ze twee dagen later weer moest werken, was hij overleden. Marjon: "Ze was er zelf vrij kalm onder. Maar toen ze het vertelde, huilde mijn moederhart."

Angst

Fleur wist als kind al dat ze in de zorg wilde werken. Ze is nu 21 jaar en zit in het derde jaar van de opleiding verpleegkunde. Ze krijgt veel voor haar kiezen, terwijl de patiëntenpiek nog moet komen. Marjon: "Mijn angst is groot dat ze ziek wordt, want ze werkt op de afdeling voor patiënten, die verdacht worden van een coronabesmetting of bij wie de diagnose al is gesteld. Ze werkt in beschermende kleding, maar het voelt niet voldoende."

Fleur zelf klinkt vrij nuchter: "Op zo'n moment zelf zet je het even aan de kant. Je doet nog steeds je best. Je doet nog het stapje extra dat je kan doen voor die meneer."

"Ik probeerde mijn eigen emoties weg te stoppen", zegt Fleur, "Maar die kwamen toch even naar boven. Je denkt: ik deal er later wel mee. Maar dan sta je even later onder de douche en dan besef je dat het de laatste keer was, dat het een afscheid was. Dat is toch best heftig."

Erover praten

Gelukkig krijgt de Schiedamse thuis veel ruimte om te praten over de dingen die ze meemaakt. "Je moet het wel kunnen vertellen en er niet mee blijven zitten. Dan denk ik dat het op lange termijn niet goed zal gaan." Moeder Marjon voelt haar dochter naadloos aan: "Natuurlijk heeft de hele situatie impact op hen, dus luister ik naar de verhalen."

Vader Helmer hamert er in het gezin op dat corona niet het hele leven moet beheersen. "Dat zou echt zonde zijn. Houd oog voor elkaar en we zeggen hier altijd één ding: carrière maak je maar op één plek en dat is thuis, met de mensen van wie je houdt."

Bekijk de reportage van verslaggever Laurence van Ham in de video hierboven.