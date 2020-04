Het weer van vandaag: zon en wolkenvelden

De westen- tot zuidwestenwind neemt toe tot matig en aan zee tot vrij krachtig. Vanavond en vannacht passeert van noordwest naar zuidoosten een koufront met een paar buien. Het koelt niet verder af dan 5 graden. Langs de kust waait een vrij krachtige westenwind.

Morgen laat de zon zich geregeld zien en blijft het vrijwel overal droog. In de middag wordt het 9 graden en waait er een matige noordwestenwind.

VOORUITZICHTEN

In het weekend is het prachtig weer en wordt het warmer. Er zijn perioden met zon en het blijft droog. De meeste zon-uren zijn weggelegd voor de zondag. De temperatuur gaat fors omhoog en zondag wordt het 19 graden. In de nacht naar zaterdag ligt de temperatuur landinwaarts nog rond het vriespunt. Begin volgende week blijft het erg zacht met op maandag kans op een lichte bui. Normaal wordt het begin april in de middag een graad of 12.



