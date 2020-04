Weer veertig nieuwe ziekenhuisopnames in de regio, aantal sterfgevallen op zestig; volg alle updates van donderdag 2 april

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

• Er zijn op dit moment 1339 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , meldde het RIVM in de update van woensdag. Het aantal besmettingen staat op 14.697.

• Het aantal sterfgevallen in de regio staat volgens de GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid op zestig. In de regio zijn 460 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen . Dat is een stijging van veertig patiënten ten opzichte van woensdag.