Faunapark Flakkee gered van corona-ondergang, zelfs het stinkdier is geadopteerd

Tussen al het verschrikkelijke nieuws over de coronacrisis komen gelukkig ook mooie verhalen naar boven. Die van Faunapark Flakkee in Nieuwe-Tonge is er zo één. Vorige week deden ze nog een noodkreet, omdat ze zich zorgen maakten over hun dieren. Want hoe kun je ze blijven voeren als je geen inkomsten meer hebt? Maar nu, dankzij steun van mensen en bedrijven, hoeven ze zich voorlopig geen zorgen te maken.

"Afgelopen weekend was heel emotioneel. Ik heb regelmatig zitten janken achter mijn computer als ik weer wat zat te lezen", zegt eigenaresse Petra Blokker. "Ik wist best dat het park leuk gevonden werd, maar dat de reacties zo geweldig zouden zijn, had ik niet ingeschat."

Deze noodkreet verscheen vorige week op Facebook. Na de coronamaatregelen moest het park dicht voor bezoekers. Zonder die bezoekers geen inkomsten. De kosten om de dieren te kunnen voeren en verzorgen, zo'n drieduizend euro per maand, gaan gewoon door. En dus vroeg Petra haar bezoekers en volgers om hulp. Het resultaat had ze nooit durven dromen.

"Alles is een beetje ontploft", zegt Petra. "Mensen hebben massaal gehoord gegeven aan onze oproep, mensen adopteren en doneren, komen met verschrikkelijk lieve berichtjes."

Rioolbedrijf

Zo ongeveer alle dieren zijn geadopteerd. "De stokstaartjes en de ezels; heel bijzonder. Maar ook de dwergmuis, de raaf en de uilen. Ja, en het stinkdier! Die is geadopteerd door rioolbedrijf Reedor in Middelharnis. Die hebben bedacht we gaan een stinkdier adopteren, want dat hoort bij een rioolbedrijf. Dat is gewoon geweldig."

Dat betekent dat ze nu in ieder geval de komende twee maanden uit de problemen zijn. Petra: "Ik wil echt iedereen van harte, harte, harte bedanken hiervoor. We kunnen gewoon weer even vooruit."

En dat komt heel goed uit, want de dierentuin heeft een boel extra bekkies te voeren, want er is een ware babyboom gaande. Het is raar dat bezoekers die nieuwe bewoners niet kunnen komen bewonderen, zegt Petra. "Gisteren scheen het zonnetje lekker, je loopt dan door de tuin en toch mis je iets. Je komt gewoon geen mensen tegen. Een lege speeltuin, een leeg park. Het plaatje klopt gewoon niet."

Faunapark Flakkee is niet het enige park waar jong grut niet kan worden bezocht. Deze week was Rijnmond nog op bezoek in het Plaswijckpark. Ook daar hebben ze veel nieuwe bewoners.