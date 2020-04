Gevangene die werd opgenomen met corona komt uit De Schie

Een gevangene, die in De Schie in Rotterdam verbleef, is besmet met het coronavirus. Hij is vorige maand overgebracht naar het gevangenisziekenhuis in Scheveningen voor behandeling, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Ook bij drie andere gedetineerden in andere gevangenissen en tbs-klinieken in het land is het coronavirus vastgesteld. Zij worden ter plekke verzorgd.

De coronamaatregelen in gevangenissen en tbs-klinieken zijn ook tot 28 april verlengd. Gevangenen mogen geen bezoek ontvangen en ook zijn dagprogramma's aangepast. Wie hoest, niest of koorts heeft, moet op zijn cel blijven. Dat is momenteel bij vijf personen het geval.