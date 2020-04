Aardappelboer Kees: 'Dit wordt een heel dik verliesjaar'

Aardappelboer Kees Trouw uit Hellevoetsluis zit met een enorme berg frietpiepers. Hij kan ze aan de straatstenen niet kwijt. Want nu de horeca op slot zit, is ook de patatproductie ingestort.

"Hier ligt voor 450 duizend euro", zegt Trouw, starend naar de enorme voorraad in zijn schuur. "De aardappelen moeten weg. Ik moet mijn rekeningen betalen."

Normaal gesproken neemt Farm Frites zijn productie af en gaan de aardappelen in patatvorm naar cafetaria's en een grote fastfoodketen met een M. Maar sinds half maart, toen alle horeca de deuren moest sluiten, zit de klad in de frietconsumptie.

Wel vergoeding, maar te weinig

Trouw kan van de overheid wel een vergoeding voor zijn piepers krijgen. Maar die is honderdduizend euro en dus bij lange na niet wat de aardappelen werkelijk waard zijn. De teler rekent op een 'dik verliesjaar.'

En daarmee is de kous nog niet af. "Er liggen nu nog heel wat aardappelen in het koelhuis. Die moeten ook nog verwerkt worden." Volgens Trouw is het zaak om aardappelen uit de consumentenmarkt te halen, zodat de prijs enigszins op peil blijft. Maar voedsel vernietigen? Dat is eeuwig zonde, erkent hij.



Er zijn wel andere mogelijkheden. "Je kunt er energie van maken door vergisting", zegt hij. "Of aardappelzetmeel. Of veevoer."

Maar stel dat zo'n vergister zegt: ik kom ze wel halen voor vijf cent per kilo. Dan nog is Trouw niet uit de brand. "Ook dan moet ik geld toeleggen. Alleen al om er vanaf te komen."