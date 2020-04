Rijnmond Archief: De Groot en de grote Rotterdammers terug op tv

Op TV Rijnmond start komende zaterdag 'Rijnmond Archief'. We nemen een duik in ons rijke verleden en herhalen spraakmakende tv-programma’s en uitzendingen. Vanaf 4 april is het de beurt aan de serie De Groot en de grote Rotterdammers en vanaf woensdag 8 april is Fauna en Gemeenschap nog een keer te bekijken.