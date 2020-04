Vrouw die zou hebben geholpen bij uitbraak tbs-kliniek De Kijvelanden langer vast

De vrouw die twee criminelen zou hebben geholpen bij het ontsnappen uit tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal, blijft dertig dagen langer vastzitten. Haar voorarrest is door de rechter verlengd.

De 43-jarige vrouw zou het mes en het vuurwapen hebben binnengesmokkeld waarmee twee mannen begin vorige maand wisten uit te breken. Ze gijzelden daarbij een medewerker van de kliniek. Eén van de tbs'ers werd na een achtervolging door de politie doodgeschoten in de buurt van het Gelderse Ochten. De andere werd opgepakt en zit weer vast.

De vrouw die Dennie M. (37) en Tony van H. (52) zou hebben geholpen, werkte niet in de kliniek. Dat het een bezoekster is gelukt om de wapens binnen te krijgen, is opmerkelijk. Volgens De Kijvelanden wordt iedereen bij de ingang gescand en gefouilleerd.

Voor de gewelddadige uitbraak op 1 maart was op de zwaarst beveiligde afdeling waar de mannen verbleven ook al een touwladder gevonden. Die was verstopt in een prullenbak in een algemene ruimte op deze afdeling.

M. en Van H. ontsnapten met een gereedstaand taxibusje, dat ze eerder die zondag zelf vanuit de kliniek hadden besteld. [artcile:192616:Zo bestelt een tbs'er een taxi vanuit kliniek Kijvelanden]