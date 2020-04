Trouwstoetmepper komt voorlopig niet meer vrij

De 26-jarige Rotterdammer, die een agent in augustus mishandelde na het stilzetten van een trouwstoet, blijft in voorarrest tot zijn strafzaak inhoudelijk wordt behandeld. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank donderdag besloten. Shahid B. was eerder vrijgelaten, maar werd dinsdag na het negeren van de voorwaarden weer aangehouden.

Eén van de voorwaarden voor zijn vrijlating was dat de man geen drugs mocht gebruiken. Maandag verliet de man zijn cel. Later op de dag kreeg de politie informatie dat de Rotterdammer drugs zou hebben gebruikt. Hij werd dinsdag aangehouden in Vlaardingen.



Shahid B. zat vast sinds zijn aanhouding in oktober. Hij werd toen gevonden onder een bed in een woning in Lopik. De Rotterdammer had zich daar verstopt, nadat hij na het slaan van agent Gert Jan de Jonge op 30 augustus op de Westzeedijk op de vlucht was geslagen.

De rechtszaak tegen Shahid B. zou een week geleden worden behandeld. Door het coronavirus ging de inhoudelijke behandeling niet door. Wel moest de rechtbank nog een besluit nemen over het al dan niet vasthouden van de verdachte.

De advocaat van de Rotterdammer toverde vorige week op de zitting een excuusbrief van Shahid B. tevoorschijn. Die was overigens niet gericht aan het slachtoffer.