Ben je bang of pieker je over corona? Zo kom je geestelijk gezond de coronacrisis door

Het zijn bijzondere en voor sommige mensen ook angstige tijden. Misschien merk je het bij jezelf of bij mensen om je heen: veel piekeren en zorgen over wat de komende tijd gaat brengen. Daar komt nog eens bij dat even een kopje koffie drinken bij je beste vriend, buurvrouw of moeder er vanwege de maatregelen voorlopig niet inzit. Hoe ga je dan om met je gevoelens? We vroegen het de Rotterdamse psychologe Marjon Seriese.

"Het zijn uitzonderlijke tijden. Het is denk ik normaal dat iedereen wat twijfelt, zich zorgen maakt en piekert. Maar het kan ook voorkomen dat mensen dat dagelijks gaan doen en dat zorgen angsten worden", zegt Seriese, die als klinisch psycholoog werkt bij FortaGroep.

Als dat gebeurt en je er zelf niet meer uitkomt, kan professionele hulp helpen. Maar, ook dat gaat nu in de coronacrisis anders. Ze volgen de instructies op en werken zoveel mogelijk thuis. Zorg gaat gewoon door, maar dan via de telefoon of beeldbellen. Dat is wel even wennen.

Emotie hoor je ook in een stem

Seriese: "Met telefonisch contact is lichaamshouding zeker een uitdaging, maar je hoort vaak ook wel de emotie in de stem. Op die manier kun je er alsnog op inspelen. Via beeldbellen kan dat veel beter. Daarmee komen we een heel eind en dat deden we ook al langer."

Volgens de psycholoog ligt vooral het gevaar van de onzekerheid op de loer. Krijg ik het virus ook? Wanneer zie ik mijn geliefden weer? Hoe lang gaat dit nog duren? Gaat mijn vakantie straks nog door? Dat soort vragen kunnen een behoorlijke impact hebben. "Dat zet mensen behoorlijk onder druk. Als mensen gevoelig zijn voor die twijfel kunnen ze behoorlijk aan het piekeren gaan slaan", zegt Seriese.

"Daardoor gaan ze dan misschien minder slapen en thuis spanningen voelen. Iedereen heeft z'n eigen uitdagingen in de thuissituatie. Dan moet je je maar net weerbaar genoeg voelen om daarmee om te gaan in deze onzekere tijd." Ze roept mensen op zich in die gevallen op tijd te melden, zich niet te schamen en niet af te wachten tot de klachten erger worden. "Zodat ze al wat handvatten krijgen en misschien wat grip op hun denken."

Gouden tip

Seriese heeft voor iedereen trouwens een gouden tip om geestelijk fris te blijven. "Die angstige of sombere gedachten? Het is goed om die met mensen om je heen te delen. Een luisterend oor kan al helpen. Iemand kan je op een andere gedachte brengen of gerust stellen. Vaak als we onze gedachten hardop delen, kunnen we er zelf meer op reflecteren. Weet ook dat niet alles wat we denken klopt."

Dat hoeft niet per se face-to-face, maar kan ook heel goed via de telefoon of online. Mocht dat niet genoeg helpen en pieker je toch nog teveel, zoek dan zorg voor jezelf, roept de psycholoog op.

