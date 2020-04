Schietpartij en zware mishandeling in Bureau Rijnmond

Man gewond bij schietpartij

Bij een schietpartij op de Dadeltuin in Rotterdam op 22 maart is een 19-jarige Rotterdammer meerdere keren geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie was er snel bij en in de omgeving van het Prinsenplein werden drie mannen aangehouden. Wie zag het schietincident gebeuren of heeft andere informatie die de politie helpt in het onderzoek?

Man schopt Rotterdammer ziekenhuis in

Op zaterdagmiddag 18 januari wordt een 59-jarige man zwaar mishandeld bij metrostation Maashaven. Hij raakt zwaar gewond en moet zelfs aan zijn verwondingen geopereerd worden. Omstanders hebben 112 gebeld en in het ziekenhuis werd een gebroken oogkas en gekneusde ribben vastgesteld. Van de vermoedelijke dader zijn goede beelden te zien.

Wie overviel de Lidl in Schiedam?

Drie medewerkers van de Schiedamse Lidl aan de Dieselstraat waren op zaterdagochtend 29 februari bezig met de bevoorrading. Er kwam net een vrachtwagen binnengereden met vers brood. Via de deur die aan de achterzijde openstond, komen de drie gemaskerde mannen binnen. De drie medewerkers en de vrachtwagenchauffeur moeten onder bedreiging van de messen op de grond gaan liggen. De daders nemen twee telefoons en de portemonnee mee van een van de werknemers. Wie herkent de mannen op de beelden?

Marktplaatsfraude met twee ringen

Een vrouw uit Leeuwarden verkoopt op Marktplaats twee ringen. De zogenaamde koper betaalt niets, maar weet wel aan haar betaalgegevens en codes te komen. In Rotterdam wordt er op twee locaties haar rekening geplunderd. Bureau Rijnmond toont de beelden en geeft tips ter voorkoming van dit soort fraude.



