'Steek regio hart onder de riem, laat op 8 april je scheepstoeter horen'

'Eyecatcher, de filmmakers' roept alle schepen in de haven van Rotterdam om op woensdagmiddag 8 april om 12.00 uur dertig seconden lang hun scheepstoeter te laten horen. Doel: iedereen in de regio een hart onder de riem steken. Het Havenbedrijf steunt het initiatief.

“De scheepvaart en de bedrijven eromheen kunnen zo laten horen dat we samen sterk staan en dat we vol moeten houden", licht initiatiefnemer Peter Verhage van Eyecatcher toe.

"Veel Nederlanders beleven voor het eerst in hun leven een situatie van collectieve kwetsbaarheid. De Rotterdamse haven laat zo weten dat het denkt aan alle mensen in deze moeilijke tijd. Of je nou in thuisisolatie zit, in het ziekenhuis ligt – óf werkt met gevaar voor eigen leven, of mensen die hun inkomen door het virus opeens drastisch zien teruglopen of zelfs tot een nulpunt zien dalen."

De filmmakers van Eyecatcher hopen op een oorverdovend kabaal. “Er is nu sprake van een sterke lotsverbondenheid. We hebben elkaar en in de nabije toekomst harder nodig dan ooit. Het zou mooi zijn als dit signaal niemand ontgaat.”

