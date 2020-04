Speciaal zandbed helpt coronapatiënten in Albert Schweitzer ziekenhuis

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht heeft voor coronapatiënten een speciaal bed in huis gehaald. Met dit speciale zandbed kunnen patiënten beter geholpen worden, meldt onze mediapartner RTV Dordrecht.

Normaal gesproken wordt een patiënt op zijn rug aan de beademingsapparatuur gelegd. In het geval van corona is dat soms niet genoeg. Met een zandbed kan een patiënt ook op de buik worden gelegd, waardoor die dan ook zuurstof kan opnemen. "Op een normaal bed krijg je, als de patiënt op de buik ligt, snel decubitus. Ook wel doorligplekken genoemd. Op een zandbed heb je dat veel minder", legt IC-beademingsexpert Christiaan Theunisse uit aan RTV Dordrecht .

'Minder voorraad'

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft zeven zandbedden. "We hebben continu een bed op voorraad. Maar we merken bij de leverancier dat er steeds minder voorraad komt", vertelt Theunisse.

Deze manier van beademen is in het ziekenhuis de laatste mogelijkheid om coronapatiënten van zuurstof te voorzien om te kunnen blijven leven. Als dit niet genoeg is, dan kan in sommige gevallen een hart-longmachine nog uitkomst bieden. Die machine staat niet in het Albert Schweitzer, maar wel in het Erasmus MC.

Lees meer