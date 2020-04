Dit weekend aan het werk in de tuin? Let dan op de leidingen, waarschuwt Stedin

Het voorjaar komt eraan en iedereen zit zo veel mogelijk thuis vanwege het coronavirus. De kans is dus groot dat er weer volop geklust gaat worden in de tuin. Maar netbeheerder Stedin waarschuwt: let op de leidingen die onder de grond in je tuin lopen!

Die zou je tijdens de voorjaarsklusjes zomaar kunnen raken. "En niemand zit te wachten op een stroom- of gasstoring, zeker niet in deze tijd", zegt woordvoerder Koen de Lange van Stedin.

De oproep van Stedin is niet nieuw. Per jaar wordt er in Nederland bij graafwerkzaamheden zo’n twintigduizend keer schade aan gasleidingen en elektriciteitskabels veroorzaakt. De netbeheerder is daarom vorig jaar begonnen om mensen meer bewust te maken van het feit dat er leidingen onder hun tuin liggen.

Nieuwe plantjes

Maar met alle coronamaatregelen zou de kans zomaar groter kunnen zijn op ongelukken met leidingen. Bijvoorbeeld als mensen met de nieuwe plantjes bezig zijn, zegt Koen de Lange. "Vlak voor de intelligente lockdown zag je natuurlijk een lange rij bij de bouw- en tuincentra. Mensen willen toch iets doen in deze lockdown. En er komen een paar dagen mooi weer aan. Dan is de kans groter dat mensen de tuin in gaan."

Het devies van de netbeheerder is daarom: wees extra voorzichtig als je inderdaad de tuin in gaat. Er zijn een aantal dingen waar je extra op kan letten, zegt De Lange. "Als bijvoorbeeld je meterkast naast de voordeur zit, is de kans groot dat je vlak voor je deur iets tegen gaat komen. Wees daar dus extra voorzichtig mee."

Als mensen met een graafmachine aan de slag willen gaan, moeten ze in ieder geval ook een zogenoemde KLIC-melding maken bij het Kadaster. "Via die organisatie kunnen mensen ook precies zien hoe de leidingen rond hun huis lopen."

Lees meer