Koninklijk belletje voor Capelse school

Koning Willem-Alexander tijdens een eerder bezoek aan het Accent Praktijkonderwijs in Capelle aan den IJssel

Erik Roth kreeg donderdagmiddag een wel heel bijzonder telefoontje. De vestigingsmanager van het Accent Praktijkonderwijs in Capelle aan den IJssel had niemand minder dan Koning Willem-Alexander aan de lijn. De majesteit vroeg aan de leiding hoe de school, docenten en leerlingen deze coronacrisis doorkomen.

In het telefoongesprek met de Koning sprak Roth over de manieren waarop de school momenteel onderwijs geeft. Ook de uitdagingen, waar de verschillende scholen in deze tijden van crisis voor staan, werden besproken.

Roth uitte verder zijn zorgen rondom de groeiende kansenongelijkheid. Zo probeert Accent Capelle voor leerlingen, die thuis geen laptop hebben, eentje te regelen. Het onderwijs wordt door de coronacrisis namelijk veel online gegeven.

"Dit gesprek met de Koning en de boodschap die hij gaf, is een hart onder de riem voor mijn team dat ontzettend hard werkt onder moeilijke omstandigheden", zegt Roth. Koning Willem-Alexander bracht afgelopen november al een bezoek aan de school in Capelle aan den IJssel.

