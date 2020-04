VIDEO: Laatste groet voor geliefde medewerker casino

Het coronavirus maakt het voor sommigen moeilijk om afscheid van een familielid, vriendin of bekende te nemen. Bij een begrafenis of crematie mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn, schrijven de regels voor. Toch kreeg het vaarwel van Rotterdammer Willem van Leeuwen woensdag nog het beetje glans dat het verdiende, vindt zijn familie.

Willem werkte dertig jaar in het casino aan het Weena. Hij begon in het bedrijf als controleur bij de toegang. Daarna stond de Rotterdammer op de speelautomaten-afdeling. "Hij was een grappige man, die er van hield om mensen in de maling te nemen. Hij was erg geliefd", vertelt dochter Laura.

Tekst gaat door onder de foto.



Willem had de ziekte van Kahler. Die ziekte was onder controle, maar helaas voor de Rotterdammer kreeg ook het coronavirus vat op hem. Op 27 maart overleed Willem van Leeuwen, op 66-jarige leeftijd.

De crematie was woensdag. Laura: "Dat moest in kleine kring gebeuren. Maar voordat we naar het crematorium zijn gereden, ging de lijkwagen over het Weena waar collega's, vrienden en familie een laatste groet konden brengen. Zo heeft mijn vader toch een beetje het afscheid gekregen dat hij verdiende."