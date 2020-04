ARCHIEF RIJNMOND 15 maart 2020 - Middelpunt

Nee, het gaat mij erom hoezeer mensen – ook ik – de wereld afmeten aan henzelf.

De bevestiging van dat inzicht kwam van de week toen ik me voorbereidde op een gesprek met de mannen van het Rotterdamse theaterorkest Het Groot Niet Te Vermijden.

Goede kans dat u dat gezelschap wel kent. De heren zijn – in wisselende samenstelling – al sinds halverwege de jaren tachtig actief met muzikale parodieën en theatrale grappenmakerij, en sinds 1990 staan ze daarmee in de grote zalen van theaters door het hele land.

Dat ze er binnenkort mee stoppen was de aanleiding voor een gesprek van de week. En ter voorbereiding erop las ik nog weer eens een stuk in de bandbiografie van Het Groot die verscheen bij het 30-jarig bestaan.

Daarin stuitte ik op iets dat me aan het denken zette.

Namelijk: de geboortedatum van de verschillende leden door de jaren heen. Zoals van de jongens van het eerste uur, Jochem Kroon en Peter Tinke.

Jochem is van 1964, Peter van 1962, zo las ik.

Dat maakt hen respectievelijk vijf en drie jaar jonger dan ikzelf ben. Want ik ben van 1959. Ik ben inmiddels 60.

Klopte de mate waarin zij jonger zijn dan ik met mijn gevoel daarover? Zou ik zo uit de losse pols ook hebben gezegd: Jochem en Peter zijn ietsje jonger dan ik?

Ik denk het wel.

Ik denk dat je je medemensen – meestal onbewust – in het algemeen indeelt in zij die jonger zijn dan jij, en zij die ouder zijn. Dat doe je, en dat gaat vanzelf.

En dát je dat doet, merk je pas als je erachter komt dat je onbewuste inschatting niet klopt.

Zo vertelde een collega bij Rijnmond mij eens over hoe hij in de jaren zestig handelde in tapijten, en hoe hij die zelf ging uitzoeken in, meen ik, Afghanistan.

Aanvankelijk hoorde ik het verhaal gewoon geboeid aan, tot ik me realiseerde dat ik zelf in die tijd nog op de kleuterschool zat, of op de lagere school. Was hij zo veel ouder dan? Ja, hij scheelde vijftien jaar of zo met mij.

O? Ik had hem – waarschijnlijk door een zekere zielsverwantschap – ingeschat op van dezelfde leeftijd als ik. Maar dat wás ie dus helemaal niet.

Ik keek er echt vanop.

Van het feit dat je gevoel in dit opzicht meestal wél zo’n beetje klopt, heb ik ook weleens gebruik gemaakt.

De Rotterdamse accordeonist Thijs de Wijs – geboren in 1922, God hebbe zijn ziel – heeft me jaren geleden geholpen met verhalen en informatie over artiesten die net als hij actief zijn geweest in het vaderlandse variété van na de oorlog. Van die – veelal al overleden en bij het grote publiek nauwelijks bekende – artiesten wilde ik ook graag weten wanneer ze geboren zijn.

Dat Thijs dat ook niet precies wist, snapte ik wel, maar heel vaak heb ik mezelf aan hem de vraag horen stellen: was ie jonger of ouder dan jij?

Dat gaf in elk geval een aanwijzing.

Meestal kreeg ik ook antwoord.

Zo’n beetje de uiterste consequentie van dat denken vanuit jezelf ken ik uit het interieur van een bevriend verzamelaar. Hij verzamelt net als ik muziek, en hij heeft – ook weer: net als ik - allerlei bij-verzamelgebieden. Aanvankelijk zag ik er niet echt een lijn in. Tot hij me vertelde dat hij alles verzamelt vanaf 1952.

1952, het jaar waarin hij geboren werd.

Want toen begon de wereld pas echt.

Voor hem.

Pas toen opende zich zijn heelal.



