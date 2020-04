ARCHIEF RIJNMOND 22 maart 2020 - Thuis

Afgelopen week heb ik een week gehad die in een hoop opzichten heel erg leek ... op bijna ál mijn weken. De wereld stond op z’n kop, maar ík heb in grote lijnen gedaan wat ik altijd doe.

De programma’s Archief Rijnmond en Het Opkamertje op Radio Rijnmond vragen aardig wat voorbereiding. En die voorbereiding doe ik thuis.

Ik zit vrij veel thuis.

Altijd al.

Daar maken de huidige omstandigheden niet eens zo veel voor uit.

Ja, mijn vrouw en ik hebben wel afspraken met andere mensen afgezegd van de week, en we hebben uitjes zien sneuvelen. Waardoor we net iets meer dan anders waren aangewezen op het kleine huiselijke coconnetje waar we toch al zo veel – en naar tevredenheid - in vertoeven.

Maar het heeft allemaal grotere consequenties voor het leven van mensen die gewoonlijk buitenshuis werken, en die nu opeens hele dagen thuis zitten, al dan niet te midden van hun kinderen.

Mijn vrouw vatte het van de week samen met: ‘Opeens leidt íedereen óns leven.’

Een zin die nog een tijd nagalmde in mijn hoofd.

Ik ging me afvragen: klopt dat wel?

Van de buitenkant bezien wel natuurlijk, maar in beleving?

Het maakt nogal wat uit of je thuis zit omdat je daar nu eenmaal druk bezig bent met dingen, of dat je thuis zit mede omdat de buitenwereld onveilig aanvoelt.

Want zover zijn we.

Het nieuws van de afgelopen weken was zo onheilspellend dat je bijna niet zó autonoom kunt zijn dat het je níet raakte.

Ik denk dat de onrust in bijna iedereen is geslopen.

Zelf heb ik gelukkig totaal geen aanleg voor angst of piekeren, maar ik merkte van de week dat ik echt mijn best moest doen om me te concentreren op mijn werk. Om te focussen. Om mijn geest niet steeds te laten uitwaaieren naar mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Om niet steeds toch even allerlei sites te gaan checken.

De onrust leek ook in mijn lijf te kruipen.

Dagenlang had ik enorme buikpijn. Wat gelukkig niet leidde tot een extra gebruik van wc-papier. Maar toch.

Hoofdpijn was er van de week ook bijna dagelijks, waardoor we de voorraad paracetamol zagen slinken. En tot twee keer toe had ik van de week een migraine-aanvalletje. Wat ik toch niet zo vaak heb. En zeker niet twee keer in een week.

Het was alsof mijn lichaam sprak.

Alsof mijn lijf mij iets wilde vertellen.

Namelijk: ‘Niemand leidt momenteel nog zijn eigen leven. Ook jij niet.’



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

CORONA

2. Voor haar - Francis van Broekhuizen

3. Rotterdam, alles komt goed – Moses Roffa

4. De Hamsteraar – Martin Reekers

KLEINE KOKETTE KATINKA

5. Katinka – Het Groot Niet Te Vermijden

6. Katinka – De Spelbrekers

7. I had a girl – Roberto Flores

8. Christientje – Tony Light

9. Christientje en Sophietje

10. Christientje en Katinka

11. Wipneus en kersenmond – Fred Starewood en het Orkest Zonder Naam

12. De Kapitein – De Spelbrekers

HET GROOT NIET TE VERMIJDEN

13. Elvis Mouskouri – GNTV

14. Hé, man aan het loket – Louis Kockelmann

15. Toinnie van Rucphen – Evert Josemanders/GNTV