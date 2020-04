HET OPKAMERTJE 645 - 1 maart 2020

1. We hoeven niet te hamsteren – Johnny & Jones

2. Het konijn – Kees Manders

3. ‘k Heb een tuintje met Havanna – Willy Derby

4. Boterham met worst – Simon Carmiggelt

5. Kom schenk de glazen vol – Kees Manders

NA DE OORLOG

6. We zijn er nog – Kwatsch

7. Israël – Klipstein & Hammelburg

8. Een beetje ruzie – Lou Bandy

KOREA & VIETNAM

9. I’m a soldier boy again – Smilin’ Eddie Varnado

10. When they raised the UN flag in South Korea – Hank Harral & His Palomino Cowhands

11. Kinderen uit Vietnam – Moeder Ina