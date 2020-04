HET OPKAMERTJE 646 & 647 - 15 maart 2020

EERSTE UUR

CORONA

1. Ramona – Musica Extrema

2. Gooi de grenzen maar vast open – John & Graads

3. Griepje – Hella Holland

4. Sympathique – Pomplamoose

5. Nostradamus – Hans Teeuwen

6. Aanzoek – Co Woudsma

7. Da’s een keer, maar daarna nooit meer – Ab Hofstee/Oebele

8. Filmgenot – Simon Carmiggelt

9. Kleine zwakke vrouw – Tjitske Reidinga

10. Beter in bed – Arjen Lubach

TWEEDE UUR

1.’n Beetje – Sonja Oosterman

2. Gas op de plank – Farce Majeure

3. Jarig – Raymond van ’t Groenewoud

EERSTE WERELDOORLOG & MEER

4. Het Wijnglas – Freek de Jonge & Johan Hoogeboom

5. The Sergeant Major’s having a time – Coope, Boyes & Simpson

6. Blowin’ up Saddam is the thing to do – Rusty Humphries

7. Afghanistan – Joop & Jessica

8. Enkeltje Amsterdam – Remco Campert

9. I se fait tard – Dean Grant

JACQUES BREL

10. La Chanson de Jacky – Jacques Brel

11. Kwek duck – De Vliegende Panters

12. La chanson des vieux amants – Jacques Brel