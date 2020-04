Online daten, werkt het?

We kennen allemaal wel iemand die elke dag naar links of naar rechts swiped op een dating-site. Maar durven ze te vertellen wat ze allemaal meemaken? Wat anderen op een dating-site of op een date ervaren?

Nu in coronatijd is het moeilijk om zelf op date te gaan, dus SOW-Reporter Suleima ging op zoek naar verhalen van mensen die online daten. Zou jij na het lezen van deze verhalen op een dating-site gaan of juist niet?





SPEED(DATE)

Het zal vast niemand zijn ontgaan dat je Facebookgroepen hebt met allerlei uiteenlopende onderwerpen. Zo is er ook een Facebookgroep bestaande uit jonge meiden. In deze groep worden allerlei ervaringen gedeeld. Waaronder dus online daten.Na een post in deze groep met de vraag “wil je je online-datingservaring met mij delen?” kwamen de volgende verhalen naar voren.

NADINE: “Ooit had ik een date via Tinder. We hadden in de stad afgesproken op een zonnige zomeravond. Toen ik aankwam zag ik hem nergens. Ik bleef awkward rondlopen en zoeken. Toen zag ik iemand midden op een terras in z’n eentje zitten. Hij zette z’n zonnebril af en het bleek mijn date te zijn. Hij stond strak van de drugs. De knul vond het wel grappig dat ik daar ongemakkelijk naar hem had staan zoeken. Ik besloot, ondanks zijn grote pupillen en zijn zichtbaar gespannen spieren, toch aan tafel te gaan zitten.





Racistische opmerkingen

Gelukkig zijn het niet alleen maar rampscenario’s en bestaan er ook happily ever afters. Er zijn veel mensen die hun ware liefde online hebben gevonden. Die gaan zelfs trouwen.





TICKET NAAR SUCCES

Na het eerste verhaal kwam er een totaal andere reactie op de post.

AIMÉE: “Ik heb mijn vriend via Facebook leren kennen. Ik was aan het klagen over dat mijn ex er met mijn vriendin vandoor gegaan was en dat zij mij de schuld gaven. Toen had een vriend van hem gereageerd met: Dus je bent nu single?” Ik vond hem niet zo interessant, dus had de boot afgehouden waarop mijn vriend reageerde met: “daten?” Ik vond dat hij wel een leuk koppie had en er goed uitzag dus we hadden ongeveer een weekje contact via Messenger, later op app. Hij komt uit Flevoland en ik uit Brabant en we hebben onze eerste date gehad in Arnhem bij Burgers Zoo (ik had nog kaartjes) en dat was zo goed bevallen dat we nu 1,5 jaar samen zijn ongeveer.”

Online daten kan dus alle kanten op gaan. Je weet niet wat je tegen gaat komen. Het blijft een verassing. Het zou het beste zijn als je iemand beter leert kennen voordat je met diegene afspreekt. Zo voorkom je vervelende situaties. Maar online daten blijft spannend.

Heb jij ook een bizar of mooi verhaal? Laat het ons weten.

Blijf ons volgen voor meer verhalen.