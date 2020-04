Kinderen maken verhalen om nooit te vergeten

De provincie vraagt kinderen in heel Zuid-Holland hun grootouders, of anderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, digitaal te interviewen en hun bijzondere verhaal te verwerken in een video. Juist in een periode waarin ouderen alleen zijn en geen bezoek mogen ontvangen, zijn dit soort waardevolle contactmomenten belangrijk. De provincie Zuid-Holland start hiermee met een traditie: het verzamelen van ‘Verhalen om nooit te vergeten’ over de Tweede Wereldoorlog

“Ik wil alle kinderen in Zuid-Holland vragen om hier aan mee te doen”, aldus Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. “Het is op dit moment heel lastig om bij je opa en oma op bezoek te gaan. Maar met Skype, Whatsapp en de telefoon kun je ze toch nog zien en spreken. Vraag eens aan ze of ze een herinnering met je willen delen en maak daar een mooi filmpje van. Zo krijgen we verhalen om nooit te vergeten.”

75 jaar vrijheid

De provincie heeft alle basisscholen in Zuid-Holland de materialen om hieraan mee te doen aangeboden. Het kan een educatieve thuiswerkopdracht zijn voor kinderen in een periode van digitaal onderwijs. Kinderen kunnen hun grootouders bellen, appen of vragen om hun verhaal op te schrijven in een brief. Daarna mogen ze alle middelen die ze kunnen bedenken, gebruiken om dit verhaal vorm te geven in een video van maximaal 2 minuten. Denk aan een stopmotionanimatie met knuffels, een fotopresentatie of een getekend verhaal! Vervolgens kunnen kinderen hun video’s op hun eigen YouTube kanaal uploaden met in de titel #verhalenomnooittevergeten. De provincie verzamelt deze video’s op het YouTube kanaal ‘Verhalen om nooit te vergeten’. Inzenden om kans te maken op een prijs kan t/m 30 april.

In de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons nu bevinden, wil de provincie een positieve bijdrage leveren met ‘Verhalen om nooit te vergeten’. In het jaar dat Nederland 75 jaar vrijheid viert, met de provincie Zuid-Holland als gastprovincie, worden we, door de crisis rondom het coronavirus, ons bewust van hoe het is als je vrijheid ingeperkt wordt. Dit laat zien hoe belangrijk het is om onze vrijheid te blijven herdenken, vieren en koesteren. Want we leven vrij en houden de vrijheid levend.

Collectief geheugen van bijzondere oorlogsverhalen

De provincie start zo een traditie met het maken van een verzameling van bijzondere verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, gezien door de ogen van kinderen. Het YouTube-kanaal ‘Verhalen om nooit te vergeten’ zal doorgegeven worden aan de volgende gastprovincie van de 5 mei-viering zodat we samen bouwen aan een collectief geheugen. Verhalen die nooit vergeten mogen worden.