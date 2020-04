Rotterdams raadslid voor de rechter: 'blaten' over een 'boevenclub'

Marcan Vastgoed heeft donderdag in een kort geding geëist dat het Rotterdamse raadslid Dennis Tak (PvdA) zijn grievende opmerkingen rectificeert. Tak had Marcan onder meer een 'boevenclub' genoemd en een 'asociaal verhuurder'.

Volgens Marcan is sprake van ernstige reputatieschade. De vastgoedonderneming wil ook aangifte doen van smaad en laster. "Tak is Marcan aan het demoniseren."

Beide partijen hebben het al langere tijd met elkaar aan de stok. Volgens het raadslid voert Marcan exorbitante huurverhogingen door, tot honderd procent. Het betreft winkeliers in het MaHo(Maagd van Holland)-kwartier in Rotterdam, rond de Botersloot.

De vastgoedonderneming zegt dat het niet om huurverhogingen gaat: alleen bij nieuwe contracten wordt een andere huur gevraagd. Marcan benadrukt dat zij een actief renovatiebeleid voert en andere type winkels laat vestigen, 'er zijn hippe en aantrekkelijke winkelstraten gerealiseerd'.

'Slaatje slaan uit coronacrisis'

Recentelijk sloeg de vlam in de pan. Dennis Tak beweert dat Marcan een slaatje probeert te slaan uit de coronacrisis door huurders met boetes te dreigen als zij hun verplichtingen niet nakomen. Hij verwees naar de uitbater van stadscafé de Bokaal .

In een tweet noemde Tak Marcan 'de grootste boevenclub van Rotterdam', die huurders zou 'uitknijpen'. Op Facebook voegde hij eraan toe dat de vastgoedfirma wat hem betreft 'zo snel mogelijk uit Rotterdam moet vertrekken.'

Geblaat

Dat schoot Marcan in het verkeerde keelgat. Advocaat Michel Visser: "Het is ongenuanceerd en ongefundeerd geblaat van het raadslid."

Visser wijst erop dat Marcan betalingsregelingen heeft voorgesteld aan alle huurders die het moeilijk hebben door de coronacrisis. "Voor de maand april hoeven ze nu de helft te betalen en de rest in termijnen. We zijn een van de weinige verhuurders met zo'n regeling. Vrijwel alle huurders zijn akkoord, op een enkeling na."

Zo'n enkeling is de uitbater van de Bokaal, zegt Visser, met wie een afspraak was, waar later toch weer discussie ontstond. Marcan stelt dat Dennis Tak 'blind vaart' op die ene huurder en het totale plaatje niet ziet. "Tak gebruikt het publieke debat voor zijn persoonlijke voorkeur."

"Onzin", zegt advocaat Erik Verweij namens Dennis Tak. "Er zijn al jaren conflicten tussen huurders en Marcan. Er is in de Rotterdamse gemeenteraad over gesproken en de wethouder heeft zich er mee bemoeid."

'Niet eens in Van Dale'

Verweij zegt dat de uitingen op social media vallen onder de vrijheid van meningsuiting. "Het woord 'boevenclub' staat niet eens in Van Dale, dus dat moet je figuurlijk zien."

Zijn confrère Visser bestrijdt dat. "Letterlijk of figuurlijk, het is evident dat wordt gesuggereerd dat Marcan crimineel is. Dat wordt op geen enkele manier onderbouwd. De werkelijkheid is dat wij al jaren een trouwe partner zijn van de gemeente Rotterdam."

Marcan eist verwijdering van de berichten op Twitter en Facebook, een rectificatie en de toezegging van raadslid Tak dat hij in het vervolg eerst met de vastgoedfirma contact opneemt, voordat hij soortgelijke uitingen doet.

'Griezelig'

Verweij, namens Tak, voelt daar niets voor. "Als de rechter daarin meegaat, leidt dat tot onherstelbare schade voor Tak. Vragen een raadslid te corrigeren, ik vind het griezelig."

Visser: "Je mag ons van alles noemen, maar er zijn grenzen. Met 'boevenclub' is een grens overschreden."

Verweij:"Je moet de context van die uitlating zien. Er was al negatieve berichtgeving, dat is niet de schuld van Tak."

De Rotterdamse rechter doet over een week uitspraak.