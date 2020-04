Criminelen misbruiken ook 'gelijk oversteken methode'

Het ging nogal eens mis met de methode om 1 cent over te maken naar de rekening van de ander. Het kwam namelijk geregeld voor dat degene die de cent overmaakte op een nepwebsite belandde waarop het slachtoffer zijn/haar bankgegevens moest invullen. De criminelen konden vervolgens de rekening plunderen.

Met 'het gelijk oversteken' werd dat lastiger gemaakt omdat het geld dan via de Marktplaatswebsite op een derdenrekening werd overgemaakt. Toch blijkt een vrouw uit Leeuwarden ondanks die extra beveiliging te zijn opgelicht.

Want zij wordt via een link naar een nepwebsite geleid, die lijkt op die van Marktplaats. Ze vult bankgegevens en codes in en vervolgens wordt in de Zwart Janstraat en op het Stadhuisplein in Rotterdam door mannen geld van haar rekening gepind. De verdachten staan op beeld en we horen de mannen met elkaar praten.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.