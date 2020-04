Man ernstig mishandeld bij station Maashaven

Een 59-jarige man stapt op station Maashaven over van de tram naar de metro. Hij is op weg naar huis, maar belandt in het ziekenhuis. Tijdens het overstappen wordt hij namelijk mishandeld door iemand die duidelijk op beeld staat.

Het incident speelt zich af op zaterdag 18 januari rond 18.00 uur. Het slachtoffer wordt vermoedelijk na een woordenwisseling op straat geduwd en vervolgens geschopt. Hij loopt daarbij een gebroken oogkas en enkele gekneusde ribben op en is nog herstellende.

De beelden van de verdachte, die een Canadian Goose-bodywarmer draagt, worden door de politie intern gepubliceerd. Een agente herkent de man 14 dagen later, als hij op de Langenhorst in Rotterdam-Zuidwijk loopt. Maar hij rent hard weg als hij wordt aangesproken en is sindsdien spoorloos. Wie weet wie hij is?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.