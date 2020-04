Chillen mondt uit in moordaanslag

Een moordaanslag in Rotterdam-IJsselmonde. Een man wordt neergeschoten op een parkeerplaats. Het 19-jarige slachtoffer is inmiddels buiten levensgevaar.

Op zondag 22 maart besluiten twee mannen en twee vrouwen naar de Dadeltuin te rijden om te chillen. Daar staat een Volkswagen geparkeerd, met daarin vermoedelijk een bekende van het slachtoffer.

De beide mannen stappen uit en het slachtoffer wordt direct beschoten. Daarna stapt de schutter weer in de Volkswagen en gaat er met hoge snelheid vandoor. De hevig bloedende man wordt in het ziekenhuis direct geopereerd. De politie is op zoek naar getuigen en naar camerabeelden waarop de geparkeerde Volkswagen te zien is.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.